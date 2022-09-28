СМИ: «Северный поток-1» может остановиться навсегда

Обе нитки газопровода «Северный поток-1» могут навсегда стать непригодными для использования, опасаются в Германии.

По данным издания Tagesspiegel, такую информацию предоставили в правительство службы безопасности этой страны.

«Диверсия налицо»: В России не исключили причастность США к повреждению газопроводов

26 сентября на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный потоке-2» резко упало давление. Эксперты допускают, что это могло быть следствием диверсии. Оператор проекта Nord Stream AG заявил о беспрецедентном характере повреждений.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что к повреждению газопроводов привели преднамеренные действия.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил возможную причастность США к диверсиям на газопроводах.

При этом он призвал пока не хоронить «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияСеверный ПотокГазопровод
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