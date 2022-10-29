«Наказание для Европы?»: Россия обвинила Британию в подрыве «Северных потоков»
Минобороны РФ сообщило, что представители британских военно-морских сил участвовали в планировании и реализации терактов. В Британии причастность отрицают, в России требуют возместить ущерб.
Представители британских военно-морских сил участвовали в планировании и реализации терактов на «Северных потоках», сообщили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта.
В связи с этим первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что данные Минобороны РФ дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта.
26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах.
Эксперты, рассуждая о том, кому это могло быть выгодно, чаще всего говорили о роли США. Россия также видела мотивы Вашингтона сделать это.
Так, глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин утверждал, что СВР располагает документами о «западном следе» в инцидентах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».
Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто рассказал о мотивах США и НАТО для уничтожения трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Она напомнила, что ранее глава Белого дома Джо Байден заявлял о готовности США «покончить с «Северным потоком» в том случае, если Москва решится «вторгнутся на Украину». Захарова сопроводила свой пост видео с этим выступлением американского лидера от 7 февраля.
Позже президент Владимир Путин во время обращения на церемонии принятия в состав России Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обвинил во взрывах на «Северных потоках» «англосаксов», назвав произошедшее диверсией.
«Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсиям. Невероятно, но факт, организовали взрывы на международных газовых магистралей. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», - сказал он.
При этом 6 октября глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что против участия России в расследовании инцидента на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
«Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника», – сказал министр обороны. По его словам, любое потенциальное предложение помощи со стороны Москвы в ходе расследования принято не будет.
Англосаксы взорвали трубы газопровода «Северный поток» для того, чтобы лишить Россию возможности поставок газа и наказать Европу, заявил ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал произошедшее актом терроризма на государственном уровне.
Министерство обороны Великобритании заявило о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Обвинение со стороны Москвы там назвали «выдумкой».
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