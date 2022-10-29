«Наказание для Европы?»: Россия обвинила Британию в подрыве «Северных потоков»

Представители британских военно-морских сил участвовали в планировании и реализации терактов на «Северных потоках», сообщили в Минобороны России.

В ведомстве заявили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта.

В связи с этим первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что данные Минобороны РФ дают основания потребовать от Лондона возмещения ущерба всем участникам проекта.

26 сентября в «Северных потоках» резко упало давление, из-за чего произошли утечки газа. Европейские страны и Россия сразу заявили о саботаже. 6 октября Шведские спецслужбы завершили проверку в зоне инцидентов с газопроводами и получили дополнительные подтверждения в пользу версии о диверсиях на объектах.

Эксперты, рассуждая о том, кому это могло быть выгодно, чаще всего говорили о роли США. Россия также видела мотивы Вашингтона сделать это.