Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан не готовит в стране госпереворот, а пытается вернуть к себе интерес избирателей, объяснил в интервью НСН венгерский журналист Габор Штир.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее пригрозил Орбану пожизненным заключением за призывы к «вооруженному восстанию и насильственному изменению конституционного строя». Орбан заявил в выходные, что оппозиция готова к национальному сопротивлению и может «раздать для этого соответствующие инструменты, кому тупее, кому острее». Штир назвал слова Мадьяра игрой.