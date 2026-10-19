Протесты или тюрьма?: Слова Мадьяра о госперевороте Орбана назвали игрой
Мадьяр боится Орбана и хочет «стереть» экс-премьера и его партию с политического поля в Венгрии, сказал в эфире НСН Габор Штир.
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан не готовит в стране госпереворот, а пытается вернуть к себе интерес избирателей, объяснил в интервью НСН венгерский журналист Габор Штир.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее пригрозил Орбану пожизненным заключением за призывы к «вооруженному восстанию и насильственному изменению конституционного строя». Орбан заявил в выходные, что оппозиция готова к национальному сопротивлению и может «раздать для этого соответствующие инструменты, кому тупее, кому острее». Штир назвал слова Мадьяра игрой.
«Это политическая игра, чушь. Орбан ничего не говорил про госпереворот. Сопротивление – это как вести себя оппозиции, и всё. Мадьяр ведет игру, он сейчас представляет бюджет на следующий год. Если бы со стороны Орбана были серьезные заявления о госперевороте, Мадьяр должен был бы предпринять юридические меры. Орбан говорил, что "Фидес" (партия Орбана – прим. НСН) должна вести себя, как оппозиция. Это мелочь и здесь, в Венгрии никто это серьезно не воспринимает», - объяснил эксперт.
По словам Штира, Орбан теряет популярность, а 4 миллиона венгров и вовсе ждут, когда его посадят в тюрьму.
«Мадьяр боится Орбана, он вырос в его тени. При этом вся оппозиция уже не смотрит на Орбана так, как это было год назад. Его влияние остается, но оно всё слабее и слабее, из-за этого Орбан должен говорить, что делать. Он "исчез" на полгода, но теперь все чаще выступает, ждет ошибок правительства и социальных проблем. Он открыто говорил, что, когда правительство будет делать ошибки, придет наше время. У Орбана есть еще влияние на правую сторону общества, это примерно полтора миллиона человек при том, что на выборах за "Фидес" голосовали больше двух миллионов. Мадьяр же хочет "стереть" Орбана и "Фидес" с политического поля, это пока работает. Примерно 4 миллиона человек ждут, когда Орбан будет в тюрьме», - заключил собеседник НСН.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее заявил, что Будапешт не намерен оказывать военную помощь Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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