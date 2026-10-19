«Сверкая пятками»: Россиянка объяснила, почему убежала из Сан-Франциско
Российская туристка по имени Полина рассказала «Ленте.ру», что побывала в Сан-Франциско (США) и сбежала из города «сверкая пятками».
По словам женщины, она и её подруги въехали в город вечером, однако боялись выйти из машины из-за большого числа бомжей, которые «были повсюду». Она отметила, что эти люди выглядели ужасно. Это связано с тем, что многие из них сидят на фентаниле, из-за чего они передвигаются в полусогнутом виде, «как зомби».
«Бежали из этого города сверкая пятками... оставаться в такой атмосфере было очень тяжело, даже не хотелось выходить из номера», — подчеркнула россиянка.
Она добавила, что желающим посетить Сан-Франциско не следует селиться в районе Downtown, потому что именно там самое большое скопление бомжей.
Ранее блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию после эмиграции в США, объяснил своё решение тем, что разочаровался в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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