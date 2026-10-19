Уточняется, что Федерация современного пятиборья Литвы не примет этап первенства из-за отказа допустить атлетов из России и Белоруссии.

Глава литовской организации Юстинас Киндерис также выразил опасения, что страну лишат права провести в 2028 году в Каунасе этап Кубка мира и чемпионат мира среди юношей и молодёжи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказывая российским атлетам в допуске на международные соревнования, Евросоюз пытается влиять на исход состязаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

