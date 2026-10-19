Литва лишилась этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян
Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права на проведение этапа Кубка мира в 2027 году. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Федерация современного пятиборья Литвы не примет этап первенства из-за отказа допустить атлетов из России и Белоруссии.
Глава литовской организации Юстинас Киндерис также выразил опасения, что страну лишат права провести в 2028 году в Каунасе этап Кубка мира и чемпионат мира среди юношей и молодёжи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказывая российским атлетам в допуске на международные соревнования, Евросоюз пытается влиять на исход состязаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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