МИД: Россия будет добиваться участия в расследовании ЧП на «Северных потоках»

Россия будет добиваться участия в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

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«Мы настаиваем на участии, будем добиваться транспарентности расследования и на нашем участии. Это то, что мы сейчас делаем. Мы находимся в контакте со всеми сторонами, которые проводят расследование, считаем это принципиально важным», — рассказал замминистра.

Как отметил Грушко, вялая реакция Европы на аварии на газопроводах «поражает». Замминистра подчеркнул, что ЧП были атакой на принадлежащий России объект, при этом здесь затрагиваются ключевые интересы Европы, «а она безмолвствует».

Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Евросоюз саботирует расследование диверсии на «Северных потоках», отказывая России в участии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФСеверный ПотокСеверный Поток-2
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