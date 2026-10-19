Россиянам рассказали о привычках, приводящих к простуде

В частности, он указал, что вместо проветривания комнаты люди нередко спят с открытыми окнами и форточками. В итоге во сне человек просто может не заметить того момента, когда сильно замерзнет.

Также частой причиной резкой болезни становится холодная еда и напитки из холодильника, которые люди едят и выпивают слишком быстро.

Кроме того, к простуде может привести нахождение на улице в одежде и обуви не по погоде. Особенно это касается тех, кто носит «любимые летние кроссовки до самых холодов», не переобуваясь в сапоги или утепленные ботинки.

«Итог почти всегда один - затяжная болезнь, с температурой. кашлем, заложенностью носа, иногда с осложнениями в виде сильной ангины», — заключил Умнов.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что простудиться можно даже в летнюю жару из-за резких перепадов температур и неправильного использования климатической техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

