Россиянам рассказали о привычках, приводящих к простуде
Люди часто не замечают очевидные причины, приводящие к простуде. Об этом «Ленте.ру» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
В частности, он указал, что вместо проветривания комнаты люди нередко спят с открытыми окнами и форточками. В итоге во сне человек просто может не заметить того момента, когда сильно замерзнет.
Также частой причиной резкой болезни становится холодная еда и напитки из холодильника, которые люди едят и выпивают слишком быстро.
Кроме того, к простуде может привести нахождение на улице в одежде и обуви не по погоде. Особенно это касается тех, кто носит «любимые летние кроссовки до самых холодов», не переобуваясь в сапоги или утепленные ботинки.
«Итог почти всегда один - затяжная болезнь, с температурой. кашлем, заложенностью носа, иногда с осложнениями в виде сильной ангины», — заключил Умнов.
Ранее терапевт Светлана Бурнацкая заявила, что простудиться можно даже в летнюю жару из-за резких перепадов температур и неправильного использования климатической техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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