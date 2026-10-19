Гражданские ведомства США обязали удалить нейросеть DeepSeek из своих систем

Также министерство внутренней безопасности США запретило закупки китайского искусственно интеллекта в будущем.

«Удалить все продукты DeepSeek и аффилированных с ней организаций, а также продуктов и услуг сторонних разработчиков, созданных с использованием указанных технологий», – сказано в распоряжении ведомства.

Ранее приложение китайского DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».