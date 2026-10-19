Гражданские ведомства США обязали удалить нейросеть DeepSeek из своих систем
Американское правительство обязало гражданские ведомства США удалить китайскую нейросеть DeepSeek из своих систем. Об этом сообщает РИА Новости.
Также министерство внутренней безопасности США запретило закупки китайского искусственно интеллекта в будущем.
«Удалить все продукты DeepSeek и аффилированных с ней организаций, а также продуктов и услуг сторонних разработчиков, созданных с использованием указанных технологий», – сказано в распоряжении ведомства.
Ранее приложение китайского DeepSeek удалили из итальянского App Store и Google Play, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Сверкая пятками»: Россиянка объяснила, почему убежала из Сан-Франциско
- Протесты или тюрьма?: Слова Мадьяра о госперевороте Орбана назвали игрой
- Литва лишилась этапа Кубка мира по пятиборью из-за недопуска россиян
- Гражданские ведомства США обязали удалить нейросеть DeepSeek из своих систем
- Каким регионам угрожают «зомби-пожары» из-за теплой зимы
- Путин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР Болотову
- Основатель «СЛОТ» раскрыл, что поможет ФК «Динамо» стать чемпионом
- Агроэкспорт: РФ заработала рекордные $35 млн от экспорта молока и сливок
- Роднина оценила уход Валиевой от Навки к Тутберидзе
- «Подводные камни и истерика»: В чем главная проблема встречи Трампа, Путина и Си