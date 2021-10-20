«Найди то, не знаю что». Минфин США ищет повод для санкций в отношении «Газпрома»

К РАБОТЕ ГОТОВ

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» будет готов для работы в ближайшие дни. При этом он отметил, что коммерческие поставки зависят от решения покупателей получать газ через этот газопровод.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ также подтвердили, что «Северный поток -2» может быть запущен в ближайшее время, отметив, что договоренности Берлина и Вашингтона позволяют это сделать.

18 октября Nord Stream 2 AG сообщила о завершении заполнении газом первой нитки газопровода, отметив, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Как отмечал на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, «Северный поток-1» и «Северный поток-2» позволят «на годы вперед обеспечить устойчивость и предсказуемость» поставок газа в Европу.

Он также отметил, что «Газпром» заинтересован в долгосрочных контрактах с ЕС, хотя и получает при этом более низкую цену, чем на бирже.

Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2».

УКРАИНСКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ?

Накануне своего 69-летия Путин призвал «Газпром» выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину даже в ущерб собственной выгоде.

«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.

Между тем, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на ноябрь 2021 года в ходе аукциона, прошедшего 18 октября. Не бронировал он допмощности и в октябре.