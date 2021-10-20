«Найди то, не знаю что». Минфин США ищет повод для санкций в отношении «Газпрома»

Замминистра финансов США Адевале Адейемо не смог конкретизировать, в чем провинился «Газпром», и ушел от ответа на вопрос, попадает ли под санкции оператор «Северного потока-2».

Министерство финансов США может привлечь к ответственности «Газпром» за нарушение американских санкций.

Соответствующее заявление сделал заместитель министра финансов Адевале Адейемо, отвечая на критику конгрессменов за невведение санкций в отношении оператора «Северного потока-2», компании Nord Stream 2 AG.

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Правда, что именно нарушил «Газпром», пока не понятно.

«Мы привержены тому, чтобы работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции», - сказал Адейемо на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США.

При этом, по данным ТАСС, он фактически ушел от ответа на вопрос, считает ли Минфин США, что Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», ведет попадающую под санкции деятельность.

Ранее издание Politico сообщало, что США отказались от ввода санкций в отношении «Северного потока-2» в период президентства Джо Байдена.

Конгресс США выступал против этого проекта. В частности, сенатор от Республиканской партии Тед Круз не раз заявлял, что Вашингтону «по закону полагается» вводить санкции. Однако Белый дом дал понять, что его требования не будут выполнены, отмечало издание.

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К РАБОТЕ ГОТОВ

14 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что «Северный поток-2» будет готов для работы в ближайшие дни. При этом он отметил, что коммерческие поставки зависят от решения покупателей получать газ через этот газопровод.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ также подтвердили, что «Северный поток -2» может быть запущен в ближайшее время, отметив, что договоренности Берлина и Вашингтона позволяют это сделать.

18 октября Nord Stream 2 AG сообщила о завершении заполнении газом первой нитки газопровода, отметив, что пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются.

Как отмечал на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин, «Северный поток-1» и «Северный поток-2» позволят «на годы вперед обеспечить устойчивость и предсказуемость» поставок газа в Европу.

Он также отметил, что «Газпром» заинтересован в долгосрочных контрактах с ЕС, хотя и получает при этом более низкую цену, чем на бирже.

Как объяснял в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, цены на газ в Европе могут продолжить рост на фоне «негативных новостей» и затягивания запуска «Северного потока-2».

УКРАИНСКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ?

Накануне своего 69-летия Путин призвал «Газпром» выполнять все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину даже в ущерб собственной выгоде.

«Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день. А во-вторых, не нужно подрывать доверие к Газпрому как к абсолютно надежному партнеру во всех отношениях», - подчеркнул президент.

Между тем, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на ноябрь 2021 года в ходе аукциона, прошедшего 18 октября. Не бронировал он допмощности и в октябре.

«Рычаги давления». Германия и США договорились об антироссийских манипуляциях «Северным потоком-2»

В соответствии с договоренностями Германии и США по «Северному потоку-2», обнародованными в конце июля, у них сохранилась возможность манипулировать газопроводом для политического давления на Москву.

В частности, речь шла в ответных мерах в отношении России, если Москва попытается использовать поставку энергоносителей «в качестве оружия» или совершит «агрессивные действия» против Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции СШАСШАГазпром
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