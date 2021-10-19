Минфин США грозит покарать «Газпром» за попытки обойти санкции

Власти Соединённых Штатов Америки готовы совместно с сенатом Конгресса добиться ответственности «Газпром» за попытку нарушить американские санкции. Об этом объявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в хорде выступления в банковском комитете сената.

При этом замглавы Минфина не конкретизировал, какие именно действия российского газового концерна имеются в виду. Адейемо также не стал комментировать отказ администрации Джо Байдена вводить ограничения в отношении оператора трубопровода «Северный поток 2» - Nord Stream 2 AG.

Белый дом ранее активировал санкции против нескольких компаний, которые участвуют в этом проекте «Газпрома», не затронув самого оператора. Как пояснил Байден, подобного рода действия в отношении Nord Stream 2 AG могли ухудшить отношения Вашингтона с его одним из ключевых союзников Германией, но, при этом, не остановить проект.

