СМИ: Макрон давит на Стармера в вопросе признания Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиться от премьера Великобритании Кира Стармера скорейшего признания независимости Палестины. Об этом пишет The Daily Telegraph, ссылаясь на источник.

По данным издания, Лондон «несговорчив» в вопросе о признании Палестины.

«Вы идете на это [признание государства] тогда, когда вы думаете, что сможете добиться этим чего-либо, а не ради того, чтобы сказать: "мы сделали это"», - отметил источник.

Тему Палестины будут обсуждать на встрече Макрона со Стармером во время визита французского политика в Британию 8-10 июля. Лидер Франции выступает за скорейшее признание государства, но британская сторона якобы хочет, чтобы этот шаг был не «просто символическим». Лондон считает необходимым привязать вопрос к уступкам со стороны палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделит Палестине пакет помощи в 1,6 млрд евро.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПалестинаВеликобританияФранцияЭммануэль Макрон

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