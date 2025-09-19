«Между предложением решения и проведением решения есть большая разница. Это нужно согласовывать со всеми странами ЕС, хотя в основном они занимают позицию против Израиля. Все стремятся остановить конфликт между Палестиной и Израилем. Может быть, на уровне риторики такое возможно, допускаю, что на какие-то товары возложат пошлины, но я не думаю, что это будет какой-то принципиальный удар по Израилю. Эта позиция вряд ли подействует на решение израильского правительства и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно динамики своих разборок с ХАМАС. Кроме того, нужно конкретизировать, на что предлагается ввести пошлины: на все товары или на какую-то часть товаров. Может быть, эти пошлины будут абсолютно незаметны, но чисто риторически это серьезный шаг в якобы борьбе с позицией Израиля по отношению к Палестине и ХАМАС. На экономику они точно не повлияют, а с точки зрения политики Израиль ориентируется на США и американского президента Дональда Трампа. Если Трамп примет решение не допускать эти пошлины со стороны ЕС, он просто даст указания Еврокомиссии, и пошлины против Израиля будут либо задержаны, либо вовсе отменены», — сказал Остапкович.

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что никаких антиизраильских санкций со стороны ЕС не будет.

