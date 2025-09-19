Возможные санкции ЕС против Израиля признали неэффективными
Разговоры о возможном введении Евросоюзом пошлин и санкций в отношении Израиля может прервать одно заявление президента США Дональда Трампа, на которого ориентируется Тель-Авив, сказал НСН Георгий Остапкович.
Даже если Евросоюз и введет в отношении Израиля пошлины и санкции, это будет лишь формальное несогласие с позицией Израиля по отношению к ХАМАС и Палестине. Фактически же такие меры не нанесут никакого урона экономике Израиля, заявил НСН научный руководитель центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
Еврокомиссия призвала страны Евросоюза ввести пошлины на товары из Израиля и наложить персональные санкции на израильских министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Об этом сообщает Reuters. По мнению Остапковича, даже если пошлины и будут введены, фактически они никак не отразятся на израильской экономике.
«Между предложением решения и проведением решения есть большая разница. Это нужно согласовывать со всеми странами ЕС, хотя в основном они занимают позицию против Израиля. Все стремятся остановить конфликт между Палестиной и Израилем. Может быть, на уровне риторики такое возможно, допускаю, что на какие-то товары возложат пошлины, но я не думаю, что это будет какой-то принципиальный удар по Израилю. Эта позиция вряд ли подействует на решение израильского правительства и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно динамики своих разборок с ХАМАС. Кроме того, нужно конкретизировать, на что предлагается ввести пошлины: на все товары или на какую-то часть товаров. Может быть, эти пошлины будут абсолютно незаметны, но чисто риторически это серьезный шаг в якобы борьбе с позицией Израиля по отношению к Палестине и ХАМАС. На экономику они точно не повлияют, а с точки зрения политики Израиль ориентируется на США и американского президента Дональда Трампа. Если Трамп примет решение не допускать эти пошлины со стороны ЕС, он просто даст указания Еврокомиссии, и пошлины против Израиля будут либо задержаны, либо вовсе отменены», — сказал Остапкович.
Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что никаких антиизраильских санкций со стороны ЕС не будет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Возможные санкции ЕС против Израиля признали неэффективными
- Хиты Grand Funk Railroad исполнят GrandFuzzeRs на квартирнике ROCK FM
- В Уфе лось проник на территорию детского сада
- «Посчитать до 10»: Как сократить уровень стресса на работе
- Армия РФ освободила запорожскую Новоивановку
- В Госдуме раскрыли, чем Россия заменит «непредсказуемые» нефтегазовые доходы
- В России предложили увеличить втрое цену билетов на иностранные фильмы
- ВС России освободили Муравку в ДНР
- И никаких компенсаций: В России 48% новостроек сдают с опозданием
- СМИ: 41-летний Дмитрий Сычев может возобновить карьеру футболиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru