Картинка для ослов: Зачем Франция и Великобритания хотят признать Палестину

Палестина как государство может возникнуть только как часть Израиля или вместо него, заявил НСН политолог Евгений Сатановский.

Признание Палестины Великобританией и Францией ничего не меняет в регионе, так как там нет государства в глобальном смысле слова, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.

В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения «ужасающей» ситуации в секторе. Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция также официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Сатановский назвал это виртуальной картинкой, которая ничего не меняет.

«Большой удар!»: В Израиле ожидают, что Трамп признает независимость Палестины
«Признавать, конечно, можно, но это жульнический план. Это все богатые белые дяди из Парижа, Лондона и Вашингтона придумали когда-то. Они записали в палестинцев всех, кто не евреи. Дальше все и началось. Это просто афера, чем постоянно занимается ООН под видом помощи. Это распиливание денег и жульничество. Сейчас будут признавать Палестину, а что от этого изменится? Государство от этого не возникнет», - отметил он.

По его словам, Палестина как государство может возникнуть только как часть Израиля или вместо него.

«Это государство не может возникнуть рядом с Израилем, оно может возникнуть только вместо Израиля, на всей его территории. На это в Израиле пойти не могут. Богатым людям из Лондона и Парижа надо воспользоваться ситуацией, сказать, что они все признали и все хорошо. Мы можем озвучить, что мы уже победили на Украине, всем озвучим это и все. Здесь примерно тот же механизм. Есть реальность, а есть виртуальная картинка для ослов в зрительном зале. Эту картинку создают жулики. Они могли сделать Палестину, ассоциированную с Израилем, как Пуэрто-Рико. Это государство независимое, но президент американский, армия американская, доллар американский. Но уже поздно», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен занимать какую-либо позицию по вопросу признания Палестины, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФранцияВеликобританияИзраильПалестина

Горячие новости

Все новости

партнеры