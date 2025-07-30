Признание Палестины Великобританией и Францией ничего не меняет в регионе, так как там нет государства в глобальном смысле слова, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский в разговоре с НСН.

В канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера заявили, что Великобритания признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения «ужасающей» ситуации в секторе. Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция также официально признает Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Сатановский назвал это виртуальной картинкой, которая ничего не меняет.