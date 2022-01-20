«Надо дружить»: В России призвали Германию не поддаваться пропаганде США

Канцлер Германии Олаф Шольц 20 января заявил, что ФРГ привержена защите территориальной целостности Украины и готова защитить страну от российской агрессии. По его словам, России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот».

«Запад продолжает свои агрессивные действия, направленные против интересов и безопасности России. Россия как раз и предлагает США и НАТО обсудить эти проблемы. Россия обозначила, что для нее является недопустимым. А американцы и НАТО слушать этого не хотят, или притворяются, что не понимают, о чем идет речь. Поэтому они обвиняют Россию в том, что она готовится к вторжению на Украину и нагнетают обстановку в мире. Правда, как раз, за нами. Россия не предлагает ставить свои базы в Канаде, в Мексике, в Колумбии. Мы не продвигаемся к границам Америки, а они продвигаются. Правда полностью на нашей стороне и Западу придется это признать. К примеру, Франция и Германия не хотят конфликтовать с Россией, но США толкают их к конфликту, потому что им выгодно Европу держать в узде», - сказал Степанян.

По его словам, Германии нужно не поддаваться пропаганде США об угрозах России в сторону Украины. Степанян подчеркнул, что интересы Германии и России по многим вопросам на сегодняшний день совпадали.