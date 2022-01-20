«Надо дружить»: В России призвали Германию не поддаваться пропаганде США
США толкают Германию к конфликту с Россией из своей выгоды, заявил политолог Араик Степанян.
Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу нужно хорошо изучить историю отношений России с Западом и не поддаваться пропаганде США о российском вторжении на Украину, заявил политолог, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Канцлер Германии Олаф Шольц 20 января заявил, что ФРГ привержена защите территориальной целостности Украины и готова защитить страну от российской агрессии. По его словам, России следует признать, что «сила в правде, а не наоборот».
«Запад продолжает свои агрессивные действия, направленные против интересов и безопасности России. Россия как раз и предлагает США и НАТО обсудить эти проблемы. Россия обозначила, что для нее является недопустимым. А американцы и НАТО слушать этого не хотят, или притворяются, что не понимают, о чем идет речь. Поэтому они обвиняют Россию в том, что она готовится к вторжению на Украину и нагнетают обстановку в мире. Правда, как раз, за нами. Россия не предлагает ставить свои базы в Канаде, в Мексике, в Колумбии. Мы не продвигаемся к границам Америки, а они продвигаются. Правда полностью на нашей стороне и Западу придется это признать. К примеру, Франция и Германия не хотят конфликтовать с Россией, но США толкают их к конфликту, потому что им выгодно Европу держать в узде», - сказал Степанян.
По его словам, Германии нужно не поддаваться пропаганде США об угрозах России в сторону Украины. Степанян подчеркнул, что интересы Германии и России по многим вопросам на сегодняшний день совпадали.
«Канцлеру Германии стоит глубоко изучить проблему [взаимоотношений] России и Запада. Особенно историю последних 30 лет после развала СССР, когда Россия вообще никаким образом не проявляла угрозы в отношении Запада. Хотя Запад цинично, как бульдозер, продвигался на восток. Шольцу надо глубоко изучать историю, чтобы понять, где правда, где американская и западная пропаганда, а где ложь. И тогда он поймет, что правда, действительно, на стороне России. И если Германия поддержит эту позицию, то она встанет на сторону правды. Интересы Германии и России совпадают в Европе, нам не нужно конфликтовать. История показывает, что конфликт этих двух держав приводит к мировой катастрофе. Немцам нужно твердо стоять на своих национальных интересах и защищать свои экономические и политические интересы. Надо дружить и сотрудничать», - резюмировал Степанян.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с НСН заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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