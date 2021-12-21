Путин обсудил с Шольцем гарантии безопасности, предложенные Москвой

Гарантии безопасности и ситуация на Украине стали главными темами телефонных переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Российский лидер подробно рассказал о предложениях Москвы, исключающим продвижение НАТО на восток и дал подробные комментарии ко всем пунктам проекта. Также Путин выразил надежду, что для обсуждения российских предложений будут организованы переговоры. Лидеры государств договорились продолжать обмен мнениями по этому вопросу.

В ходе переговоров Шольц попросил обратить особое внимание на напряженную ситуацию на Украине. Путин подчеркнул, что Киев упорно не выполняет минские соглашения. Это является одной из причин, почему саммит нормандской четверки не может состояться.

Президент России также поздравил Шольца с вступлением в должность канцлера Германии.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияГермания
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