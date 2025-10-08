СМИ: Залужный набирает команду для президентской гонки на Украине

Бывший главнокомандующий ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный набирает команду для возможного выдвижения своей кандидатуры на пост главы государства. Об этом пишет портал Intelligence Online.

По данным источников, некоторым высокопоставленным украинским военным предложили войти в число депутатов Верховной рады после возможного прихода Залужного к власти. Предполагает ли это создание партии во главе с послом, не уточняется.

Портал пишет, что Залужный - основной претендент на пост президента Украины, он якобы получит большую поддержку, когда Киев сможет провести выборы.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон высказала мнение, что Залужный «втихую готовится баллотироваться на пост президента» в прямой оппозиции к нынешнему главе Украины Владимиру Зеленскому, отмечает РЕН ТВ.

