СМИ: США и Украина заложили основу для переговоров с Россией

Страны Запада готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания собственным экономикам. Такое мнение выразил обозреватель Hill Авраам Шама.

Лавров: США не разрешают Украине вести переговоры с Москвой

По словам автора, вопрос перемирия, скорее всего, уже поднимался на личной встрече лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Обозреватель отметил, что именно на этой встрече могла быть заложена основа для будущих переговоров с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАПереговоры
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