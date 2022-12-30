СМИ: США и Украина заложили основу для переговоров с Россией

По словам автора, вопрос перемирия, скорее всего, уже поднимался на личной встрече лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Обозреватель отметил, что именно на этой встрече могла быть заложена основа для будущих переговоров с Россией.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

