СМИ: США и Украина заложили основу для переговоров с Россией
Страны Запада готовы положить конец конфликту на Украине, чтобы уделить больше внимания собственным экономикам. Такое мнение выразил обозреватель Hill Авраам Шама.
По словам автора, вопрос перемирия, скорее всего, уже поднимался на личной встрече лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Обозреватель отметил, что именно на этой встрече могла быть заложена основа для будущих переговоров с Россией.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что Россия не намерена вести переговоры на основе «формулы мира», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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