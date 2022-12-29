Лавров: США не разрешают Украине вести переговоры с Москвой

«Сейчас все опять стали говорить о необходимости переговоров <...>, но тут же обвиняют нас, что от переговоров отказываемся, хотя [президент РФ Владимир] Путин многократно говорил, что нет никаких серьезных предложений. Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз им ударили по рукам и сказали: "Рано, рано, вы еще пока Россию не истощили до той стадии, когда нам, американцам, покажется, что это уже достаточно», — сообщил министр.

Глава российской дипломатии опроверг утверждаемое Западом заявление о том, что РФ отказывается от переговоров.

Лавров утверждает, что Россия не отказывается от дипломатического пути разрешения конфликта на Украине. Однако обязательным условием для диалога с Киевом он назвал признание принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

