Лавров: США не разрешают Украине вести переговоры с Москвой
Власти Соединенных Штатов не позволяют Киеву вести мирные переговоры с Москвой, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.
«Сейчас все опять стали говорить о необходимости переговоров <...>, но тут же обвиняют нас, что от переговоров отказываемся, хотя [президент РФ Владимир] Путин многократно говорил, что нет никаких серьезных предложений. Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз им ударили по рукам и сказали: "Рано, рано, вы еще пока Россию не истощили до той стадии, когда нам, американцам, покажется, что это уже достаточно», — сообщил министр.
Глава российской дипломатии опроверг утверждаемое Западом заявление о том, что РФ отказывается от переговоров.
Лавров утверждает, что Россия не отказывается от дипломатического пути разрешения конфликта на Украине. Однако обязательным условием для диалога с Киевом он назвал признание принадлежности ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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