Киев уличили в нежелании «решать проблемы» Донбасса за свой счёт

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что до прорыва в переговорах по Донбассу, которые состоялись в Берлине на встрече представителей стран «нормандской четверки», еще далеко. По его мнению, обсуждать проведение саммита глав России, Германии, Франции и Украины «очень, очень рано», отмечает РИА Новости.

Козак считает, что для саммита лидеров «нормандской четверки» необходимо провести огромную работу, прежде всего, Киеву – относительно решений, принятых на саммите «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года по поводу Донбасса.

«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — подчеркнул Козак.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН выразил надежду на то, что Москва поможет Киеву восстановить Донбасс после его возвращения в состав Украины.

«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях мы не допускаем, что нам Донбасс не нужен. Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», - сказал Кравчук.