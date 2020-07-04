Киев уличили в нежелании «решать проблемы» Донбасса за свой счёт
Экс-президент Украины и политолог оценили новые попытки решить проблему прекращения огня на Донбассе и его восстановления.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак считает, что до прорыва в переговорах по Донбассу, которые состоялись в Берлине на встрече представителей стран «нормандской четверки», еще далеко. По его мнению, обсуждать проведение саммита глав России, Германии, Франции и Украины «очень, очень рано», отмечает РИА Новости.
Козак считает, что для саммита лидеров «нормандской четверки» необходимо провести огромную работу, прежде всего, Киеву – относительно решений, принятых на саммите «нормандской четверки» 9 декабря 2019 года по поводу Донбасса.
«Сказать, что есть прорыв, не осмелюсь», — подчеркнул Козак.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире НСН выразил надежду на то, что Москва поможет Киеву восстановить Донбасс после его возвращения в состав Украины.
«Мы знаем, сколько будет стоить восстановление. Но даже в мыслях мы не допускаем, что нам Донбасс не нужен. Такого нет и быть не может. Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории», - сказал Кравчук.
При этом ранее вице-премьер страны Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе. Предполагалось, что эти переговоры должны проходить без участия России.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил НСН, что Украина таким образом пытается создать информационный шум при отсутствии желания решить проблему Донбасса.
«Когда переговоры зашли в тупик и невозможно выполнить ранее взятые обязательства, тогда начинают придумывать новые форматы. Я бы серьезно не стал рассматривать подобные инициативы, равно, как и любые другие варианты, в которых не присутствует Россия», - считает Константин Бондаренко.
Напомним, по итогам встречи в Берлине, состоявшейся 3 июля, не удалось принять совместный документ, его проработку представители России, Германии, Франции и Украины продолжат по телефону, сообщают «Известия».
Накануне стало известно о намерении Москвы потребовать от Киева, чтобы проект по изменению конституции для закрепления особого статуса Донбасса был представлен уже к 6 июля. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный документ делегации из России.
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