СМИ: Россия потребует от Украины особого статуса Донбасса до 6 июля

Российская сторона на переговорах с представителями Киева в Берлине намерена потребовать, чтобы проект по изменению конституции для закрепления особого статуса Донбасса был представлен уже к 6 июля. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный документ делегации из России.

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Как утверждается, Москва также будет настаивать на скорейшем предоставлении списка удерживаемых лиц без «дополнительных условий».

В Берлин уже приехал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Как ожидается, 3-4 июля он встретится с политическими советниками лидеров других стран «нормандской четвёрки» - Германии, Франции и Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Нормандская ЧетверкаУкраинаДонбасс
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