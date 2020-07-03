СМИ: Россия потребует от Украины особого статуса Донбасса до 6 июля

Российская сторона на переговорах с представителями Киева в Берлине намерена потребовать, чтобы проект по изменению конституции для закрепления особого статуса Донбасса был представлен уже к 6 июля. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный документ делегации из России.