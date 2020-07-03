СМИ: Россия потребует от Украины особого статуса Донбасса до 6 июля
Российская сторона на переговорах с представителями Киева в Берлине намерена потребовать, чтобы проект по изменению конституции для закрепления особого статуса Донбасса был представлен уже к 6 июля. Об этом пишет издание Der Spiegel со ссылкой на неофициальный документ делегации из России.
Как утверждается, Москва также будет настаивать на скорейшем предоставлении списка удерживаемых лиц без «дополнительных условий».
В Берлин уже приехал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Как ожидается, 3-4 июля он встретится с политическими советниками лидеров других стран «нормандской четвёрки» - Германии, Франции и Украины.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Посол США объяснил отсутствие СССР в числе победителей в твите о Второй мировой войне
- Отказавшемуся от вины Ефремову грозит максимальный срок
- Дипломат посоветовал Путину отказаться от саммита G7
- «Коронавирус никуда не уйдёт»: В Совфеде рассказали о второй волне пандемии
- Слишком глубоко: Вице-спикер Думы раскритиковал идею сделать 1 июля выходным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru