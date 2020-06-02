Предложение украинского вице-премьера о переговорах по Донбассу без РФ назвали фантазией

Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе. При этом на первых порах эти переговоры должны проходить без участия России.

Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил НСН, что за такими странными предложениями стоит попытка заполнить информационное пространство при отсутствии желания решить проблему.

«Учитывая, насколько Россия является важным военным, экономическим, политическим фактором присутствия в Донбассе, обсуждать этот вопрос без ее участия является контрпродуктивно. Что касается Будапештского формата, то на него Москва не согласится никогда, потому тогда пятеро против одного работают. А Резников просто-напросто заполняет информационное пространство абсолютно фантастическими предложениями», - считает собеседник НСН.