Предложение украинского вице-премьера о переговорах по Донбассу без РФ назвали фантазией
Руководитель фонда «Украинская политика» заявил НСН, что обсуждать этот вопрос без Москвы контрпродуктивно.
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США, которые в 1994 году подписали Будапештский меморандум, начать консультации по положению в Донбассе. При этом на первых порах эти переговоры должны проходить без участия России.
Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко заявил НСН, что за такими странными предложениями стоит попытка заполнить информационное пространство при отсутствии желания решить проблему.
«Учитывая, насколько Россия является важным военным, экономическим, политическим фактором присутствия в Донбассе, обсуждать этот вопрос без ее участия является контрпродуктивно. Что касается Будапештского формата, то на него Москва не согласится никогда, потому тогда пятеро против одного работают. А Резников просто-напросто заполняет информационное пространство абсолютно фантастическими предложениями», - считает собеседник НСН.
При этом Киев, не собирается отказываться от Минских переговоров, потому что они, как минимум, позволяют проводить обмен удерживаемыми лицами. По мнению Резникова, который на Минских переговорах представлял Украину, будапештский формат может предоставить Киеву возможность добиться «качественно нового уровня военной и технической поддержки» со стороны западных стран и «привлечь к ответственности страну-агрессора», каковой Киев считает Россию. При этом Москва уже неоднократно отмечала, что не является стороной конфликта.
«Когда переговоры зашли в тупик и невозможно выполнить ранее взятые обязательства, тогда начинают придумывать новые форматы. Я бы серьезно не стал рассматривать подобные инициативы, равно, как и любые другие варианты, в которых не присутствует Россия»., - считает Константин Бондаренко.
Украина, Россия, США и Великобритания в декабре 1994 года подписали Будапештский меморандум. После распада Советского Союза Украина унаследовала третий по величине после США и России ядерный арсенал. В соответствии с этим документом, Киев присоединялся к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Россия, США и Великобритания взамен гарантировали Украине безопасность.
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