На Украине анонсировали визит главы британского МИД Лиз Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 18 февраля посетит Украину. Об этом сообщил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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«В пятницу я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», — цитирует министра ТАСС.

На минувшей неделе Трасс прибыла с визитом в Москву. Глава британского МИД погуляла по столице и провела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ВеликобританияМИДМИД УкраиныУкраина
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