На Украине анонсировали визит главы британского МИД Лиз Трасс
15 февраля 202212:08
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 18 февраля посетит Украину. Об этом сообщил на брифинге глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
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15 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru