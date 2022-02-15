На Украине анонсировали визит главы британского МИД Лиз Трасс

«В пятницу я буду рад принять на Украине свою британскую коллегу Лиз Трасс», — цитирует министра ТАСС.

На минувшей неделе Трасс прибыла с визитом в Москву. Глава британского МИД погуляла по столице и провела переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

