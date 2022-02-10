Британцев возмутили фото Лиз Трасс на Красной площади
Британцев возмутили фотографии главы МИД Великобритании Лиз Трасс на Красной площади, сделанные во время ее визита в Москву. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Большинство читателей издания подчеркнуло, что политик уделила больше внимания официальному фотографированию на фоне достопримечательностей, чем самой встрече с российским министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
При этом другая часть комментаторов добавила, что Трасс якобы повторяет образ Маргарет Тэтчер, которая была с визитом в Москве в 1987 году. Так, один из читателей предположил, что политик специально оделась, как «железная леди», «чтобы все подумали, что она тоже обладает лидерскими качествами».
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Другой комментатор назвал Британию «шуткой», сыронизировав, что Трасс «будет стоять в Москве, уперев руки в бедра, и говорить, что Путин "задира"».
Еще один читатель заявил, что раньше должность министра иностранных дел Великобритании была уважаемой, «а теперь появилась Лиз Трасс, которая больше заинтересована в фотосессиях, чем в серьезных переговорах».
Ранее RT сообщил, что глава МИД Британии Лиз Трасс 9 февраля прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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