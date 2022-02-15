В Британии рассказали, как Трасс «опозорилась» на встрече с Лавровым

Британская журналистка Мэри Дежевски обвинила министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в невежестве и высокомерии на переговорах в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщила она в издании Spiked.

«Разговор с глухим»: Глава МИД Британии отказалась признавать российскими Ростов и Воронеж

По ее мнению, во время визита в Россию Трасс «смогла подтвердить все негативные предубеждения России о британской дипломатии». Это «высокомерие, холодность и привязанность к лицемерным проповедям о "ценностях"», — говорится в статье.

«К этому списку она добавила кое-что еще — невежество», — указала Дежевски. Она напомнила, что во время разговора с Лавровым Трасс отказалась признать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

Ошибка главы МИД Великобритании Лиз Трасс, думавшей, что Ростов и Воронеж находятся на территории Украины, связана с общемировой тенденцией понижения дипломатической культуры, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Глеб Павловский.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатияСергей ЛавровВеликобритания
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