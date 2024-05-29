ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

ООН направит представителя на конференцию по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

«Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — добавил он.