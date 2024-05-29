ООН примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

ООН направит представителя на конференцию по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщает РИА Новости.

«Об уровне представленности я вам сообщу, как только смогу», — добавил он.

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15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке состоится саммит, посвященный урегулированию конфликта на Украине. Делегации из 160 стран были приглашены на конференцию. Россия не входит в их число, поскольку, как пояснили в МИД Швейцарии, «ее участие не требуется на данном этапе».

Официальный представитель МИД Мария Захарова называла конференцию «очередным надуваловом» и подчеркивала, что Россия не намерена отправлять на саммит своего представителя, даже если получит приглашение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ШвейцарияУкраинаООН

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