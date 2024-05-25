Бундестаг: Бербок ошибается, что Путин не хочет диалога по Украине

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок ошибается в том, что президент России Владимир Путин выступает против мирного диалога по решению украинского кризиса. Об этом в своем YouTube-канале заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

До этого Бербок говорила, что российский лидер «не желает» мирных переговоров по Украине, сообщает RT.

Вагенкнехт подчеркнула, что министр иностранных дел Германии просто не читает СМИ, в которых ни раз публиковались заявления Путина о переговорах по Украине. В подтверждение этому она продемонстрировала некоторые немецкоязычные статьи о готовности России к мирному диалогу на основе сложившихся реалий в зоне конфликта.