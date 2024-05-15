Замглавы МИД России Галузин предложил провести переговоры по Украине в СНГ

Россия и Украина в итоге смогут достигнуть мира, а от переговорной площадки в Женеве следует отказаться, сделав выбор в пользу Центральной Азии. Такое мнение в интервью для «NEWS.ru» выразил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что народы России и Украины объединяет многовековая история и цивилизационная близость, поэтому две страны, в конце концов, придут к мирному урегулированию.

«Западники не видят разницы между русскими и украинцами…Мы для них просто расходный материал. Чем быстрее это поймут простые люди на Украине…тем быстрее мы сможем преодолеть искусственно возведенные преграды между нашими народами», - отметил он.