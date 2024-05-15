Замглавы МИД России Галузин предложил провести переговоры по Украине в СНГ

Россия и Украина в итоге смогут достигнуть мира, а от переговорной площадки в Женеве следует отказаться, сделав выбор в пользу Центральной Азии. Такое мнение в интервью для «NEWS.ru» выразил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат отметил, что народы России и Украины объединяет многовековая история и цивилизационная близость, поэтому две страны, в конце концов, придут к мирному урегулированию.

«Западники не видят разницы между русскими и украинцами…Мы для них просто расходный материал. Чем быстрее это поймут простые люди на Украине…тем быстрее мы сможем преодолеть искусственно возведенные преграды между нашими народами», - отметил он.

Путин: Запад пытается «наказать» Россию

Галузин также выразил сожаление, что Швейцария отказалась от своего нейтрального статуса и теперь выступает с рядом «неприемлемых инициатив», таких как международная конференция по Украине в Женеве. Он подчеркнул, что в качестве переговорной площадки больше доверяет странам Центральной Азии, так как они держатся нейтрально в отношениях со всеми участниками переговоров.

Он убежден, что такие страны как Киргизия, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан видят преимущества сотрудничества с Россией, а также помнят общие исторические связи. Он назвал «фейком» тезисы о ненадежности России, и подчеркнул, что после начала СВО Москва, наоборот, успешно наращивает внешние связи на юге и востоке.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее покровители на Западе не готовы к честному и открытому диалогу. Такое заявление он сделал в интервью агентству «Синьхуа», напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Галина Бутова
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