По словам депутата, удары по черноморским портам лишили киевский режим возможности экспортировать зерно, а возмездие по энергетическим объектам вынудило руководство страны сменить тон. Он подчеркнул, что предложения о пересмотре поведения должны адресоваться самим себе, а не внешним сторонам.

Толмачев назвал заявления Зеленского обманным маневром, направленным на получение передышки и новой помощи от Запада. Парламентарий указал, что подлинная готовность к диалогу может проявиться только через прекращение огня и отказ от русофобского курса.

Зеленский в интервью Axios накануне заявил, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

