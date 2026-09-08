В Госдуме оценили слова Зеленского о готовности к компромиссам

Депутат Государственной Думы Александр Толмачев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к компромиссам. Парламентарий выразил свое мнение в беседе с «Лентой.ру».

Ранее украинский лидер заявил, что Киев готов искать пути компромиссов в рамках урегулирования конфликта в сферах энергетики и поставок продовольствия. Толмачев отметил, что подобная риторика появилась только после того, как Украина оказалась в безвыходном положении.

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По словам депутата, удары по черноморским портам лишили киевский режим возможности экспортировать зерно, а возмездие по энергетическим объектам вынудило руководство страны сменить тон. Он подчеркнул, что предложения о пересмотре поведения должны адресоваться самим себе, а не внешним сторонам.

Толмачев назвал заявления Зеленского обманным маневром, направленным на получение передышки и новой помощи от Запада. Парламентарий указал, что подлинная готовность к диалогу может проявиться только через прекращение огня и отказ от русофобского курса.

Зеленский в интервью Axios накануне заявил, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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