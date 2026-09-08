В Госдуме оценили слова Зеленского о готовности к компромиссам
Депутат Государственной Думы Александр Толмачев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к компромиссам. Парламентарий выразил свое мнение в беседе с «Лентой.ру».
Ранее украинский лидер заявил, что Киев готов искать пути компромиссов в рамках урегулирования конфликта в сферах энергетики и поставок продовольствия. Толмачев отметил, что подобная риторика появилась только после того, как Украина оказалась в безвыходном положении.
По словам депутата, удары по черноморским портам лишили киевский режим возможности экспортировать зерно, а возмездие по энергетическим объектам вынудило руководство страны сменить тон. Он подчеркнул, что предложения о пересмотре поведения должны адресоваться самим себе, а не внешним сторонам.
Толмачев назвал заявления Зеленского обманным маневром, направленным на получение передышки и новой помощи от Запада. Парламентарий указал, что подлинная готовность к диалогу может проявиться только через прекращение огня и отказ от русофобского курса.
Зеленский в интервью Axios накануне заявил, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Газпром Арена» прокомментировала слухи о наборе персонала для концерта Уэста
- Невролог предостерег от прослушивания рэпа и рейва за рулем
- Лавров назвал Европу исчадием ада мировой истории
- Новак распорядился проработать ценовые соглашения с малыми НПЗ и АЗС
- Лавров напомнил, что при нападении Европы на РФ война будет «короткой»
- Не умеют общаться: Каким сотрудникам чаще отказывают в повышении
- Россиянам назвали отрасли с самым быстрым карьерным ростом
- В Румынии гражданина РФ обвинили в сборе данных о военных базах НАТО
- Паслер пообещал ругаться с «Русалом» из-за консервации заводов на Урале
- Армения обжаловала в ЕАЭС введенные РФ ограничения на свои товары