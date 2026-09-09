ВС РФ ударили по украинской портовой и транспортной инфраструктуре
Портовая и транспортная инфраструктура, а также склады попали под удар Вооруженных сил России на Украине, сообщает Telegram-канал Shot.
В Николаеве произошел частичный блэкаут. Несколько серий взрывов прогремели в Николаеве. По словам местных жителей, под ударом оказалась инфраструктура местного порта, а также объекты в Ингульском, Центральном и Корабельном районах города.
По предварительным данным, удары по Николаеву наносились беспилотниками типа «Герань», управляемыми авиабомбами и ракетами «Бандероль».
Также взрывы прогремели в Киеве и области. В Подольском и Печерском районах украинской столицы жители жаловались на сильный запах гари и рекомендовали друг другу закрыть окна.
В Голосеевском районе украинской столицы атакованы склады. Кроме того, под ударом оказались объекты на окраине города, а также в Триполье и Василькове.
Несколько громких взрывов прогремели в Харькове. В результате удара повреждён склад в Холодногорском районе на западе города.
Ранее стало известно, что из судов, прокуратур и других государственных учреждений в восточной части Киева начали вывозить служебную документацию. Данный процесс стартовал после ударов по украинской столице, которые были нанесены накануне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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