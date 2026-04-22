Премьер-министр Испании Педро Санчес определил Каталонию как страну, наравне с Испанией, в своем выступлении на Конгрессе депутатов. В частности, он заявил, что правительство собирается признавать права и сделает Каталонию и Испанию лучшими странами. Прежде Санчес был категорически против признания Каталонии. Черкасова подчеркнула, что подобные заявления для Санчеса – часть продуманной стратегии.

«Он и сейчас категорически против признания Каталонии. Дело в том, что у Санчеса коалиционное левое правительство, которое само по себе не располагает большинством в нижней палате парламента. Чтобы проводить какие-либо решения, которые требует квалифицированного большинства, то есть 50 плюс 1 голос, ему нужна поддержка каталонских националистов. Мелких партий, представленных в парламенте, без которых собрать требуемое большинство невозможно. Санчес вынужден лавировать, идти на разные уступки, чтобы не лишиться этой поддержки», - рассказала она.