Санчес лавирует: Почему в Испании заговорили о независимой Каталонии
Педро Санчес выступает категорически против признания независимости Каталонии, но вынужден лавировать в высказываниях накануне парламентских выборов, сказала НСН Екатерина Черкасова.
Для реализации различных решений в нижней палате парламента премьер-министру Испании Педро Санчесу необходима поддержка каталонских националистов, однако маловероятно, что Каталония обретет независимый статус, заявила в беседе с НСН старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
Премьер-министр Испании Педро Санчес определил Каталонию как страну, наравне с Испанией, в своем выступлении на Конгрессе депутатов. В частности, он заявил, что правительство собирается признавать права и сделает Каталонию и Испанию лучшими странами. Прежде Санчес был категорически против признания Каталонии. Черкасова подчеркнула, что подобные заявления для Санчеса – часть продуманной стратегии.
«Он и сейчас категорически против признания Каталонии. Дело в том, что у Санчеса коалиционное левое правительство, которое само по себе не располагает большинством в нижней палате парламента. Чтобы проводить какие-либо решения, которые требует квалифицированного большинства, то есть 50 плюс 1 голос, ему нужна поддержка каталонских националистов. Мелких партий, представленных в парламенте, без которых собрать требуемое большинство невозможно. Санчес вынужден лавировать, идти на разные уступки, чтобы не лишиться этой поддержки», - рассказала она.
Как добавила собеседница НСН, Каталония маловероятно обретет независимый статус.
«В следующем году в Испании предстоят выборы. Санчес хочет баллотироваться на очередной срок, но абсолютного большинства он не получит. Если ему и удастся сформировать правительство по итогам новых выборов, он тоже будет зависеть от поддержки каталонских националистов. В том же ключе шла амнистия участникам борьбы за независимость, которую он объявил несколько лет назад. Иначе править Санчес не сможет. Однако статус Каталонии будет такой, какой есть сейчас. Независимости не будет ни при каких условиях», - объяснила Черкасова.
Ранее в Испании прошел саммит прогрессивных сил — мероприятие, направленное на противодействие росту популистских и националистических движений. Среди политиков, посетивших событие, президенты Бразилии, Южной Африки и Мексики Луис Инасиу Лула да Силва, Сирил Рамафоса и Клаудия Шейнбаум. По данным Politico, премьер Испании Педро Санчес использовал саммит левых в Барселоне, чтобы сплотить прогрессивных лидеров мира против роста крайне правых и усилить собственную международную роль, передает «Радиоточка НСН».
