Минэкономразвития: Инфляция в России стабилизировалась
Инфляция в России стабилизировалась. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
Он отметил, что в ведомстве видят последовательную политику Центробанка «по аккуратному снижению процентной ставки».
«Безусловно, все понимают тенденцию. Вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались», - указал министр в интервью ИС «Вести».
Ранее Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России за счёт снижения цен на ряд продовольственных товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Роскачестве рассказали, где чаще всего покупают школьную форму
- Ограничение цен на топливо ввели в Новосибирской области
- Лавров заявил, что Россия сделает методы борьбы с ВСУ значительно жёстче
- Сценарист «Притяжения» раскритиковал идею принудительных лицензий для теневого проката
- Минэкономразвития: Инфляция в России стабилизировалась
- Пойдут на уступки: Как Испания будет защищать Сеуту от притязаний Марокко
- Россиян предупредили об опасности частого употребления газировки
- Онколог заявила, что полученные в детстве солнечные ожоги могут вызвать рак кожи
- Минтранс по поручению Путина разработал меры по защите судов РФ
- Любимова заявила о назначении новых президента и худрука РАМТ