Минэкономразвития: Инфляция в России стабилизировалась

Инфляция в России стабилизировалась. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7%

Он отметил, что в ведомстве видят последовательную политику Центробанка «по аккуратному снижению процентной ставки».

«Безусловно, все понимают тенденцию. Вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались», - указал министр в интервью ИС «Вести».

Ранее Росстат зафиксировал замедление недельной инфляции в России за счёт снижения цен на ряд продовольственных товаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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