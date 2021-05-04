Посла РФ вызвали в МИД Франции из-за российских контрсанкций

Посол России в Париже Алексей Мешков накануне был вызван в министерство иностранных дел Франции из-за введенных Москвой санкций в отношении европейских официальных лиц. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во французском МИД осудили ограничения, касающиеся председателя Европарламента Давида Марии Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой и французского депутата Жака Мэра.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства в беседе с российским послом, принятые РФ меры «вряд ли приведут к снижению» напряженности. Франция ожидает от России ответственного поведения в вопросе улучшения ситуации.

Также послу РФ выразили озабоченность из-за указа президента РФ Владимира Путина, ограничивающего найм сотрудников в диппредставительства недружественных стран на местах, и призвали «не выполнять его».

Россия 30 апреля объявила о введении ответных санкций в отношении Евросоюза. Ограничения касаются восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур. Им будет запрещен въезд на территорию России. Санкции стали ответом на введенные Евросоюзом 2 и 22 марта ограничения в отношении шести российских граждан.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
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