Посла РФ вызвали в МИД Франции из-за российских контрсанкций

Во французском МИД осудили ограничения, касающиеся председателя Европарламента Давида Марии Сассоли, зампредседателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Веры Юровой и французского депутата Жака Мэра.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства в беседе с российским послом, принятые РФ меры «вряд ли приведут к снижению» напряженности. Франция ожидает от России ответственного поведения в вопросе улучшения ситуации.

Также послу РФ выразили озабоченность из-за указа президента РФ Владимира Путина, ограничивающего найм сотрудников в диппредставительства недружественных стран на местах, и призвали «не выполнять его».

Россия 30 апреля объявила о введении ответных санкций в отношении Евросоюза. Ограничения касаются восьми граждан стран ЕС и представителей европейских официальных структур. Им будет запрещен въезд на территорию России. Санкции стали ответом на введенные Евросоюзом 2 и 22 марта ограничения в отношении шести российских граждан.

