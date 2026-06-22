ПЯТЬ ПРЕМЬЕРОВ ЗА СЕМЬ ЛЕТ: ОТ ДЖОНСОНА ДО СТАРМЕРА

Отставки британских горе-премьеров в последние годы стали поводом для многочисленных шуток российских СМИ и политиков. В июле 2022 года эту «эстафету» открыл политик-курьез и обладатель знаменитой прически Борис Джонсон. На смену ему пришла Лиз Трасс, установившая антирекорд по пребыванию на премьерском посту (45 дней) и проигравшую «битву» салату-латуку. В июле 2024-го фиаско потерпел проводивший ярую антироссийскую политику британский премьер пакистанского происхождения Риши Сунак. На этом 14-летнее правление консерваторов подошло к концу – кабмин возглавил 61-летний лидер лейбористов Кир Стармер, умудрившийся с тех пор обрушить премьерский рейтинг до исторического минимума.

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике», – написал в соцсетях президент США Дональд Трамп.

Однако, дело здесь не в бурных фантазиях Трампа. Еще в мае около 100 депутатов-лейбористов призвали Стармера к отставке после провала этой партии на местных выборах. В июне подал в отставку министр обороны Великобритании Джон Хили, выступивший с публичными обвинениями Стармера. По данным Sky News, глава британского МИД Иветт Купер в частном порядке призвала Стармера уйти в отставку. Издания The Observer и The Telegraph утверждают, что отставка премьера состоится уже 22 июня.

«Я думаю, он трезво оценивает реальность. Остановить "хаос", оставаясь на посту, теперь невозможно, так что остается только один вариант. Полагаю, он пришел к пониманию того, что его долг перед страной и партией — уйти»,— заявил The Observer представитель окружения Стармера.

По данным The Telegraph, поддержка премьера сократилась до «горстки друзей и членов семьи». Усугубило положение Стармера и то, что в парламент прошел его главный внутрипартийный соперник, бывший мэр Манчестера Энди Бернем.

«В 2019 году партия консерваторов пришла к власти с рекордным мандатом. Не оправдав ожиданий, её опять же с рекордным большинством в июле 2024 года сменили лейбористы под руководством Кира Стармера. Два года спустя рейтинг одобрения премьер-министра опустился до исторического минимума. Смена пяти премьер-министров за семь лет говорит о том, что британцы жаждут принципиальных перемен», - заявил НСН заместитель директора Центра «Дипломатия знаний» РГГУ, аспирант Института Европы РАН Артур Богачев.

При этом он отметил, что отставка Стармера не даст больших дивидендов России.

«При любом из трёх потенциальных преемников - Бернем, Хили или Купер - курс на поддержку Киева до "победного конца" сохранится без изменений. Это консенсус в британской политической элите, который никто не собирается нарушать. Единственный позитивный элемент, который можно отметить, это дальнейшее ослабление Великобритании из-за внутренних кризисов. Чем дальше, тем меньше свободных ресурсов остаётся в распоряжении Лондона для всестороннего давления на Москву», - пояснил эксперт.