«Британцы ждут перемен»: Судьбу Стармера решат внутриэлитные договоренности
Британское общество жаждет принципиальных перемен, но элиты не заинтересованы в потере управляемости политической системой, заявил НСН замдиректора Центра «Дипломатия знаний» РГГУ Артур Богачев.
Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера – дело ближайших дней или месяцев, конкретные сроки будут зависеть от договоренностей элит, понимающих необходимость перемен и выхода из сложного клубка кризисов, заявил НСН эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», заместитель директора Центра «Дипломатия знаний» РГГУ, аспирант Института Европы РАН Артур Богачев.
Между тем, как сообщает The Guardian, премьер Великобритании Кир Стармер на фоне призывов к отставке вновь заявил, что не намерен покидать пост и планирует участвовать в следующих парламентских выборах. После провала Лейбористской партии на местных выборах почти 100 депутатов призвали Стармера к отставке. Также мэр Большого Манчестера Энди Бернем заявил о намерении избираться в парламент, что может усилить его позиции в борьбе за лидерство в партии.
«Точная дата возможной отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера пока неизвестна. Это может произойти как в ближайшие дни, либо через неделю, так и через месяц или в иные сроки. Многое будет зависеть от закулисных внутриэлитных договоренностей. Поскольку правящий слой Великобритании, несмотря на конкуренцию и внутренние противоречия, не заинтересован в потере управляемости политической системой и возникновении вакуума власти», - заявил Богачев.
Опросы и результаты выборов говорят в пользу того, что возможная отставка Стармера – не личная неудача, а более глубокий тренд в британском обществе.
«В 2019 году партия консерваторов пришла к власти с рекордным мандатом. Не оправдав ожиданий, её опять же с рекордным большинством в июле 2024 года сменили лейбористы под руководством Кира Стармера. Два года спустя рейтинг одобрения премьер-министра опустился до исторического минимума. Смена пяти премьер-министров за семь лет говорит о том, что британцы жаждут принципиальных перемен», - пояснил специалист.
Классические партии (консерваторы и лейбористы), которые сменяли друг друга на протяжении последних ста лет, отметил Богачев, потеряли доверие общества. На авансцену выходит Партия Реформ Найджела Фараджа (Reform UK), которая обещает более глубокие перемены. Хотя даже им вряд ли получится размотать сложный клубок из экономического, демографического и социального кризисов, в котором оказался Лондон.
«Быть премьер-министром Великобритании сегодня означает быстрый выход на государственную пенсию и завершение политической карьеры», - заявил Богачев.
Вместе с тем, по его мнению, в контексте украинского кризиса перестановки внутри Лейбористской партии ни на что принципиально не повлияют.
«При любом из трёх потенциальных преемников - Э. Бёрнем, Дж. Хили, И. Купер - курс на поддержку Киева до «победного конца» сохранится без изменений. Это консенсус в британской политической элите, который никто не собирается нарушать. Единственный позитивный элемент, который можно отметить, это дальнейшее ослабление Великобритании из-за внутренних кризисов. Чем дальше, тем меньше свободных ресурсов остаётся в распоряжении Лондона для всестороннего давления на Москву», - заключил эксперт.
Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер не допускает ярких конкурентов до власти, а все остальные не лучше, чем он, поэтому политик остается у руля страны, заявила руководитель центра британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН.
