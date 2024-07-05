ОТ ДЖОНСОНА ДО СТАРМЕРА: «ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ»

Осенью 2022 года в России вовсю иронизировали над британскими премьерами-неудачниками. Вслед за уходом экстравагантного человека-курьеза Бориса Джонсона парламент Великобритании возглавила еще более странная Лиз Трасс, установившая антирекорд, продержавшись на премьерском посту чуть больше 40 дней и проиграв неравную битву салату-латуку. На смену Джонсону и Трасс пришел бывший банкир и зять индийского миллиардера Риши Сунак, однако его история бесславно закончилась 5 июля 2024 года.

По данным издания Guardian, публикующего итоги досрочных парламентских выборов в режиме онлайн, на момент выхода материала лейбористы получают в Палате общин 410 мест из 650, то есть абсолютное большинство, а консерваторы – только 119, что является худшим результатом, начиная с момента создания партии в 1834 году. Неизвестной остается судьба 8 мест в нижней палате парламента. Риши Сунак уже признал поражение и поздравил сэра Кира Стармера.

«Лейбористская партия победила на всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой (…) Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», - цитирует Сунака телеканал Sky News. При этом он «взял на себя» ответственность за провал консерваторов.

Со своей стороны, Стармер пообещал британцам перемены: «Мы сделали это! Перемены начинаются прямо сейчас».

Кроме того, в Палату общин впервые будет избран лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж, которого местные СМИ упрекали в симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину.

Ну а запрещенная в России британская телерадиокорпорация BBC предложила своим читателям любопытный исторический экскурс по премьерам.

«Джонсон выпивал с подчиненными в ковидный локдаун и был пойман на лжи в парламенте, который он пытался незаконно распустить себе в угоду. При нем большинство британцев укрепилось во мнении, что консерваторы во власти считают себя неприкосновенными. На смену Джонсону пришла Лиз Трасс. Она отметилась самым коротким премьерством в современной истории и была вынуждена удалиться в историю 49 дней спустя — еще до того, как два скорых пера успели сдать в печать ее биографию под заголовком "Откуда ни возьмись". На смену Трасс выбрали Риши Сунака. Опять же, не всенародным голосованием, а волей членов партии тори. Бывший банкир и зять индийского миллиардера предпочитал передвигаться на вертолете, а на одном из выходов в народ выяснилось, что он не знает, как заправить машину бензином», - иронизирует BBC.