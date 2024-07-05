«Кир – умиротворитель?»: Лейбористы сбросили Сунака с кресла премьера Британии
Риши Сунак так и не заправил британскую политику «бензином» и распрощался с премьерством, при этом от Кира Стармера не ждут сюрпризов по Украине на фоне обещаний «перемен».
Досрочные выборы в парламент Великобритании констатировали поражение консерваторов и смену премьер-министра Соединенного Королевства, которым вместо Риши Сунака станет лидер лейбористов Кир Стармер.
Фиаско проводившего ярую антироссийскую политику Сунака стало уже четвертым в ряду «недружественных политиков». Ранее на выборах в своих странах провалились канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, а глава Белого дома Джо Байден провел катастрофические предвыборные дебаты с Дональдом Трампом.
ОТ ДЖОНСОНА ДО СТАРМЕРА: «ПЕРЕМЕНЫ НАЧИНАЮТСЯ»
Осенью 2022 года в России вовсю иронизировали над британскими премьерами-неудачниками. Вслед за уходом экстравагантного человека-курьеза Бориса Джонсона парламент Великобритании возглавила еще более странная Лиз Трасс, установившая антирекорд, продержавшись на премьерском посту чуть больше 40 дней и проиграв неравную битву салату-латуку. На смену Джонсону и Трасс пришел бывший банкир и зять индийского миллиардера Риши Сунак, однако его история бесславно закончилась 5 июля 2024 года.
По данным издания Guardian, публикующего итоги досрочных парламентских выборов в режиме онлайн, на момент выхода материала лейбористы получают в Палате общин 410 мест из 650, то есть абсолютное большинство, а консерваторы – только 119, что является худшим результатом, начиная с момента создания партии в 1834 году. Неизвестной остается судьба 8 мест в нижней палате парламента. Риши Сунак уже признал поражение и поздравил сэра Кира Стармера.
«Лейбористская партия победила на всеобщих выборах, и я позвонил сэру Киру Стармеру, чтобы поздравить его с победой (…) Сейчас я отправлюсь в Лондон, где расскажу о результатах сегодняшнего вечера, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал всего себя», - цитирует Сунака телеканал Sky News. При этом он «взял на себя» ответственность за провал консерваторов.
Со своей стороны, Стармер пообещал британцам перемены: «Мы сделали это! Перемены начинаются прямо сейчас».
Кроме того, в Палату общин впервые будет избран лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж, которого местные СМИ упрекали в симпатиях к президенту РФ Владимиру Путину.
Ну а запрещенная в России британская телерадиокорпорация BBC предложила своим читателям любопытный исторический экскурс по премьерам.
«Джонсон выпивал с подчиненными в ковидный локдаун и был пойман на лжи в парламенте, который он пытался незаконно распустить себе в угоду. При нем большинство британцев укрепилось во мнении, что консерваторы во власти считают себя неприкосновенными. На смену Джонсону пришла Лиз Трасс. Она отметилась самым коротким премьерством в современной истории и была вынуждена удалиться в историю 49 дней спустя — еще до того, как два скорых пера успели сдать в печать ее биографию под заголовком "Откуда ни возьмись". На смену Трасс выбрали Риши Сунака. Опять же, не всенародным голосованием, а волей членов партии тори. Бывший банкир и зять индийского миллиардера предпочитал передвигаться на вертолете, а на одном из выходов в народ выяснилось, что он не знает, как заправить машину бензином», - иронизирует BBC.
УКРАИНА И «ПРИЧУДЛИВЫЕ ТВАРИ»: НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЕТСЯ
Один из главных вопросов, который сейчас будоражит британские и в большей степени российские умы, изменится ли политика Лондона в отношении России и Украины при Кире Стармере? Большинство экспертов считают, что нет. Да и сам Стармер не обещал каких-то экстравагантных шагов по украинскому вопросу.
«Мы будем работать с НАТО. Мы хотим поставить необходимые вооружения», - говорил лидер Лейбористской партии в июньском интервью The Times, выразив намерение «помогать украинцам настолько, насколько это возможно».
BBC также уверяет своих читателей, что перемен на украинском векторе не будет.
«Изменится ли отношение к Украине и Путину? Смена власти не обещает смены внешней политики. Лейбористы поддерживали консерваторов в украинском вопросе с самого начала военных действий, и их лидер Кир Стармер неоднократно говорил, что ничего не изменится. На саммите НАТО на следующей неделе в Вашингтоне он будет призывать своих союзников не сокращать помощь Украине», - уверены британские журналисты.
При этом британский полковник в отставке Ричард Кемп высказал мнение, что приход к власти в Британии лейбористов выгоден России.
«Путин был бы рад видеть у власти лейбористов. Я ни на минуту не верю, что сэр Кир - умиротворитель России, но он не будет так активно поддерживать Украину, как Сунак или, особенно, Борис Джонсон, и Путин это знает», — написал Кемп в статье для Daily Mail.
Творцы самых ярких высказываний о политиках из недружественных стран, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще не успели «просклонять» Кира Стармера, зато Риши Сунаку от них досталось по полной.
«Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому Байден, Трюдо, Сунак, Шольц, Макрон, Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики – прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», – писал Медведев еще в сентябре прошлого года.
Описывая превратности политической системы Соединенного Королевства, Дмитрий Анатольевич упоминал «причудливых тварей» и «веру британских дегенератов в свою исключительность», отмечая, что при любом раскладе «Британия была, есть и будет нашим вечным врагом».
Со своей стороны, Мария Захарова упрекала Сунака в «отчаянной лжи», подозревала в «глупости», корила за отказ извиняться за роль Лондона в работорговле, отправляла «в будуар», а также временно «переименовала» его в «Раши Сунака от слова Russia» на фоне фейкового видео оппонентов теперь уже бывшего британского премьера.
Великобритания разделена на 650 избирательных округов: 543 из которых в Англии, 57 – в Шотландии, 32 – в Уэльсе и 18 - в Северной Ирландии. От каждого округа в Палату общин (нижняя палата парламента) избирается один депутат. Члены Палаты лордов (верхняя палата) не избираются, а некоторые из них даже получают места там по наследству.
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