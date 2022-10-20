«Черный четверг для Трасс»: Мировая общественность обсуждает отставку британского премьер-министра

К примеру, газета The New York Times отметила, что шансы Лиз Трасс задержаться на посту премьер-министра стали таять после экономических реформ, в числе которых — отмена запланированного повышения налогов на бизнес и снижение налогов на богатых, что привело к падению национальной валюты. Еще одним гвоздем в крышку гроба премьерства Лиз Трасс стало решение главы британского Минфина Джереми Ханта об отмене налоговых реформ премьера.

«Оно стало одним из самых драматичных поворотов в современной британской политической истории и унизительным отказом от лидерства Трасс», — подчеркнуло издание.

Также The New York Times напомнила о высмеивании на первом еженедельном отчете Лиз Трасс оппозиционные парламентарии высмеяли премьер-министра за то, что вся ее программа была отклонена канцлером.

По словам редактора отдела политики BBC Ричарда Мейсона, преемник Лиз Трасс столкнется с проблемой легитимности.

«Удивительно, что всего три с половиной месяца назад я был здесь же и рассказывал об отставке предыдущего премьера от консерваторов. И вот мы находится снова здесь через 100 с лишним дней, и его преемник, Лиз Трасс, совершает тот же путь и произносит похожие слова. <…> Если вы думали, что вчера был хаос, то теперь хаос будет увеличиваться», — подчеркнул Мейсон.

Мейсону вторит издание The Washington Post. Его сотрудники отметили, что Лондон переживает наиболее хаотичный момент за всю послевоенную эпоху.

«Британцы были потрясены скоростью развала правительства. Это была унизительная потеря власти, и никто не знает, по какому пути теперь пойдет Великобритания — во внешней и экономической политике», — обеспокоено The Washington Post.

Французская газета Le Figaro метко назвала отставку Трасс «черным четвергом» для уходящего премьера.

«Она войдет в историю как премьер, проработавший самый короткий срок, в течение которого она усугубила экономические трудности миллионов британцев, ослабила международный имидж своей страны», — констатировала Le Figaro.

Не оставили без внимания уход с поста британского премьер-министра и российские политики. К примеру, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев со свойственной ему иронией в личном Twitter-аккаунте поздравил с победой над Трасс салат латук, имея в виду прогноз британского таблоида Daily Star, который, опираясь на котировки букмекеров, предположил, что глава кабмина Великобритании не продержится на своем посту дольше 35 дней — именно столько разлагается салат латук.

«Пока, пока, поздравляю, латук», — написал Медведев в соцсети.

Руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева за два дня да отставки Трасс в беседе с НСН обвинила ее в подрыве авторитета Консервативной партии.

«Консерваторам надо серьезно задуматься, про них уже говорят, что это “вымирающий вид”. В этом виновата Трасс, потому что она предложила свою фиктивную экономическую программу, которая отличалась от программы Джонсона. Другое дело, что общая ситуация в партии и приводит к тому, что выдвигают таких лидеров. Когда Трасс заявляла, что понизит налоги с первого дня премьерства, а Риши Сунак — что делать этого нельзя, то рядовые члены Консервативной партии на этот броский лозунг и обещания купились. Банк Англии в ужасе, управление бюджетной ответственности в ужасе. Она с ними не советовалась. В результате бюджетная дыра вырастает, государство проводит заимствования, обслуживание госдолга возрастает, под угрозой оказались и пенсионные фонды. Это ее личная ошибка», — заявила Ананьева.

Волну ироничных комментариев вызвал уход Лиз Трасс и у рядовых британцев. Вот лишь некоторые из них, взятые с портала inosmi.ru.

«Жаль, что просидела так долго. Меня только это не устраивает». (Timki)

«Скатертью дорога. Вот бы еще Тори поскорее догадались избавить страну от своего присутствия и не усугублять неразбериху. Надо поскорее провести всеобщие выборы. Они, конечно, удивятся, но в Британии живут не только Тори. Страна превыше всего!» (Trubloff)

«Она и так крепко засиделась, так что невелика потеря. Не забудь потушить свет в кабинете — электричество надо экономить». (New Era)

«Всем шампанского!» (General Disarray)

Что же касается кандидатуры преемника Трасс, то здесь мнения изданий разделились. The Washington Post подчеркнула, что партия «сильно разделена» и «нет ясного единого кандидата, который мог бы прийти к власти». BBC сослалось на котировки букмекеров, согласно которым явным фаворитом в борьбе за кресло премьер-министра выглядит Риши Сунак.

Председатель руководящего комитета Консервативной партии («Комитет 1922») Грэм Брейди заявил, что к концу следующей недели должны состояться выборы нового премьера. Издание The Guardian предположило три варианта развития событий: либо члены парламента от Консервативной партии выбирают лидера, а члены партии утверждают его в ходе голосования, либо члены партии быстро выбирают премьер-министра из шорт-листа, составленного депутатами, возможно, при помощи онлайн-голосования, при третьем варианте депутаты выбирают нового лидера без голосования членов партии.

В беседе с НСН заведующая центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина назвала среди возможных претендентов на пост премьера Великобритании Бориса Джонсона, Джереми Ханта и Бена Уоллеса.

