Муфтий объяснился за критику «государствообразующего народа» в Конституции

Ранее Самигуллин заявил, что внесение в Конституцию «государствообразующего народа может обернуться непоправимыми последствиями.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующая поправка в Конституцию не несет в себе никакой опасной для народов России.

В свою очередь политолог Ирек Муртазин в эфире НСН сравнил внесение в Конституцию поправки о государствообразующем народе с миной замедленного действия.

