Муфтий объяснился за критику «государствообразующего народа» в Конституции
Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман республики Камиль Самигуллин заявил, что не критиковал идею закрепления в Конституции понятия «государствообразующий народ», передает РИА Новости.
Самигуллин заявил, что на самом деле засомневался в формулировке понятия. По его словам, целесообразнее было бы использовать в Основном документе тезис «выражая волю многонационального народа Российской Федерации и русского народа».
Ранее Самигуллин заявил, что внесение в Конституцию «государствообразующего народа может обернуться непоправимыми последствиями.
В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что соответствующая поправка в Конституцию не несет в себе никакой опасной для народов России.
В свою очередь политолог Ирек Муртазин в эфире НСН сравнил внесение в Конституцию поправки о государствообразующем народе с миной замедленного действия.
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