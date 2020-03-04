Экс-представитель главы Татарстана не понимает, зачем в Конституции выделять народы
Политолог Ирек Муртазин в эфире НСН сравнил внесение в Конституцию поправки о государствообразующем народе с миной замедленного действия.
Президент России Владимир Путин в рамках работы над изменением Конституции предложил закрепить в ней статус русских как государствообразующего народа и статус русского языка как государственного. «Языковой» вопрос вызвал меньше вопросов, чем «национальный». Так, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против упоминания в Конституции государствообразующего народа: он уверен, что это приведёт к «непоправимым последствиям».
Бывший пресс-секретарь главы Татарстана, политолог Ирек Муртазин в эфире НСН заявил, что согласен с муфтием.
«Муфтий выражает свою личную точку зрения. Могу сказать, что, в принципе, я его поддерживаю. Не надо чесать там, где не чешется. Есть россияне – это и русские, и татары, и чеченцы, и дагестанцы. Выделять одну нацию в Конституции – это глупость, по-моему, это значит закладывать мину замедленного действия, которая рано или поздно обязательно взорвётся», - высказался политолог.
По словам Муртазина, многие его знакомые не понимают, зачем было менять Конституцию.
«Не могу отвечать за весь Татарстан. Я могу сказать только о своих друзьях, знакомых, близких, которые говорят об упоминании бога в Конституции: "Ну, видимо, совсем хреновы дела у бога, раз его надо упоминать в Конституции". Очень многие не понимают, зачем это надо.
Я тоже считаю, что не надо было трогать Конституцию вообще. Все изменения в Конституции, похоже, затеяны под очень узкую группу населения, чтобы легитимизировать происходящие наверху процессы», - предположил политолог.
Комментируя недовольство муфтия Татарстана Самигуллина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесение в Конституцию понятия «государствообразующий народ» не ущемит права других коренных народов страны.
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