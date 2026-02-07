Стали известны лауреаты премии Общества композиторов и авторов песен

Особого признания удостоился фильм «Грешники»: он победил в двух номинациях — «Выдающийся оригинальный саундтрек к студийному фильму» и «Выдающаяся оригинальная песня в драме или документальном кино». Музыку создал Людвиг Йоранссон, который для достижения аутентичного звучания музыки южных штатов США 1930‑х годов записывал саундтрек в переоборудованной церкви в Новом Орлеане.

Не менее заметным стал успех анимационного фильма «Кей‑поп‑охотницы на демонов»: его песня Golden взяла награду в категории «Лучшая песня в комедии или мюзикле». Саундтрек вышел в день премьеры, 20 июня 2025 года, а к октябрю получил платиновый статус — продажи превысили миллион копий (статус присвоен RIAA). Среди независимых проектов отличился фильм «Сны поездов»: его композитор Брайс Десснер получил награду за «Лучший оригинальный саундтрек к независимому фильму».

В сегменте сериалов приз за вступительную композицию достался «Белому лотосу» — музыку написал чилийский композитор Кристобал Тапия де Веер, уже получавший «Эмми» в 2023 году за работу над этим проектом. Также отмечен сериал «Разделение»: его выдающийся саундтрек создал Теодор Шапиро, лауреат «Эмми» 2022 года. Премия Общества композиторов и авторов песен традиционно считается в индустрии знаком качества и профессионального признания.

Ранее гендиректор «ON Лейбла» Надежда Бойчевски заявила НСН, что музыкальная премия «Грэмми» в этом году как старый маяк, на который водят экскурсии, но сам он совершенно непригоден для морского дела.

