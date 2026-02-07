Один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона в Индии
7 февраля 202620:54
На ярмарке в городе Фаридабад (штат Харьяна, Индия) произошло обрушение аттракциона, на котором находились люди.
В попытке покинуть повреждённую конструкцию посетители попали в давку.
По информации издания Times of India, в результате инцидента один человек погиб, ещё 13 получили травмы.
Ранее в Таиланде в первые дни новогодних праздников в результате ДТП погибли почти сто человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
