Один человек погиб и 13 пострадали при обрушении аттракциона в Индии

На ярмарке в городе Фаридабад (штат Харьяна, Индия) произошло обрушение аттракциона, на котором находились люди.

В Бразилии в ДТП с автобусом погибли 11 человек

В попытке покинуть повреждённую конструкцию посетители попали в давку.

По информации издания Times of India, в результате инцидента один человек погиб, ещё 13 получили травмы.

Ранее в Таиланде в первые дни новогодних праздников в результате ДТП погибли почти сто человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Скриншот из видео в соцсетях
