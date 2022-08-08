Мосгорсуд отказался выпустить Илью Яшина* из СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест признанного иноагентом муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина, сообщает ТАСС.
Политик обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ. Поводом для возбуждения дела стал ролик на YouTube-канале Яшина, посвящённый событиям в украинской Буче.
«Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу признать законным и оставить его без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения», - заявил представитель суда.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Яшина на два месяца - до 12 сентября.
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