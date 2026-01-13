ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России в феврале

Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата сообщал, что представление 20-го пакета санкций ожидается к 24 февраля. В числе обсуждаемых мер назывались ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию, ужесточение обслуживания российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений.

По данным немецкой газеты Welt, санкции могут затронуть энергетический и банковский секторы. Кроме того, пакет предусматривает усиление контроля за обходом ограничений, а также визовые запреты и заморозку активов в отношении физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к перемещению украинских детей. Также рассматривается возможность запрета на импорт российского урана с отдельными ограничениями в отношении «Росатома», передает «Радиоточка НСН».

