ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России в феврале

Европейский союз намерен завершить принятие 20-го пакета антироссийских санкций в феврале, заявила глава европейской дипломатии Каллас на пресс-конференции в Германии. Трансляцию ее выступления опубликовало агентство Reuters.

По словам Каллас, работа над новым пакетом ограничительных мер продолжается, а окончательное решение планируется принять в следующем месяце. Она также напомнила, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере €90 миллиардов для финансирования государственных расходов и обороны в ближайшие два года.

Совет ЕС продлил действие антироссийских санкций

Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата сообщал, что представление 20-го пакета санкций ожидается к 24 февраля. В числе обсуждаемых мер назывались ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию, ужесточение обслуживания российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений.

По данным немецкой газеты Welt, санкции могут затронуть энергетический и банковский секторы. Кроме того, пакет предусматривает усиление контроля за обходом ограничений, а также визовые запреты и заморозку активов в отношении физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к перемещению украинских детей. Также рассматривается возможность запрета на импорт российского урана с отдельными ограничениями в отношении «Росатома», передает «Радиоточка НСН».

