ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России в феврале
Европейский союз намерен завершить принятие 20-го пакета антироссийских санкций в феврале, заявила глава европейской дипломатии Каллас на пресс-конференции в Германии. Трансляцию ее выступления опубликовало агентство Reuters.
По словам Каллас, работа над новым пакетом ограничительных мер продолжается, а окончательное решение планируется принять в следующем месяце. Она также напомнила, что Евросоюз намерен предоставить Украине кредит в размере €90 миллиардов для финансирования государственных расходов и обороны в ближайшие два года.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейского дипломата сообщал, что представление 20-го пакета санкций ожидается к 24 февраля. В числе обсуждаемых мер назывались ограничения на экспорт предметов роскоши в Россию, ужесточение обслуживания российских нефтяных танкеров и сокращение квот на импорт российских удобрений.
По данным немецкой газеты Welt, санкции могут затронуть энергетический и банковский секторы. Кроме того, пакет предусматривает усиление контроля за обходом ограничений, а также визовые запреты и заморозку активов в отношении физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к перемещению украинских детей. Также рассматривается возможность запрета на импорт российского урана с отдельными ограничениями в отношении «Росатома», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России в феврале
- Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке
- Суд Словакии оправдал экс-министра юстиции, поддержавшего операцию на Украине
- Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов
- СМИ: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха
- В ФРГ предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами
- «Не нужно бояться»: Депутат Делягин объяснил, как вернуть замороженные резервы России
- Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране
- Нарколог рассказал, как книги об избавлении от алкоголизма помогают людям
- Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru