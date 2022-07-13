Яшина арестовали на два месяца по делу о дискредитации ВС РФ

Басманный суд Москвы на арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, который обвиняется в дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщает РИА Новости.

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Судья Наталия Дударь заявила, что ходатайство следователя было удовлетворено, политика отправили в СИЗО на два месяца - до 12 сентября.

Согласно материалам дела, поводом для возбуждения дела стал ролик на YouTube-канале Яшина, посвящённый событиям в украинской Буче. Политик свою вину не признал.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение рассмотреть ходатайство об аресте Яшина в закрытом режиме. Следователь отметил, что слушания следует закрыть, так как «будут разглашены сведения, имеющие значения для следования».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУголовное ДелоСИЗОАрестИлья Яшин
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