Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен расширить борьбу с наркотрафиком и наносить удары по целям наркоторговцев в Латинской Америке не только на море, но и на суше. Об этом он сообщил, выступая на экономическом форуме в Детройте.
По словам американского лидера, такие меры станут частью более жесткой политики по противодействию поставкам наркотиков в Соединенные Штаты.
Трамп подчеркнул, что действия будут направлены непосредственно против структур, задействованных в международной наркоторговле.
После вступления во второй президентский срок Трамп предпринял активные действия против наркотрафика, регулярно сообщая об уничтожении судов, перевозивших запрещенные вещества. Одним из ключевых маршрутов морских поставок наркотиков в Вашингтоне ранее называли направление через Венесуэлу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС рассчитывает принять 20-й пакет санкций против России в феврале
- Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке
- Суд Словакии оправдал экс-министра юстиции, поддержавшего операцию на Украине
- Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов
- СМИ: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха
- В ФРГ предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами
- «Не нужно бояться»: Депутат Делягин объяснил, как вернуть замороженные резервы России
- Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране
- Нарколог рассказал, как книги об избавлении от алкоголизма помогают людям
- Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru