Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен расширить борьбу с наркотрафиком и наносить удары по целям наркоторговцев в Латинской Америке не только на море, но и на суше. Об этом он сообщил, выступая на экономическом форуме в Детройте.

По словам американского лидера, такие меры станут частью более жесткой политики по противодействию поставкам наркотиков в Соединенные Штаты.