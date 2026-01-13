Трамп заявил о готовности наносить удары по наркоторговцам в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен расширить борьбу с наркотрафиком и наносить удары по целям наркоторговцев в Латинской Америке не только на море, но и на суше. Об этом он сообщил, выступая на экономическом форуме в Детройте.

По словам американского лидера, такие меры станут частью более жесткой политики по противодействию поставкам наркотиков в Соединенные Штаты.

Трамп подчеркнул, что действия будут направлены непосредственно против структур, задействованных в международной наркоторговле.

После вступления во второй президентский срок Трамп предпринял активные действия против наркотрафика, регулярно сообщая об уничтожении судов, перевозивших запрещенные вещества. Одним из ключевых маршрутов морских поставок наркотиков в Вашингтоне ранее называли направление через Венесуэлу, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
