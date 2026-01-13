СМИ: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошлых выходных провел закрытую встречу с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви для обсуждения протестов в исламской республике. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По данным издания, это был первый подобный контакт на высоком уровне. Как отмечает Axios, Пехлеви в последнее время позиционирует себя как возможного переходного лидера Ирана и активно призывает Вашингтон поддержать протестное движение.