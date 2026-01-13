СМИ: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на прошлых выходных провел закрытую встречу с сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви для обсуждения протестов в исламской республике. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По данным издания, это был первый подобный контакт на высоком уровне. Как отмечает Axios, Пехлеви в последнее время позиционирует себя как возможного переходного лидера Ирана и активно призывает Вашингтон поддержать протестное движение.
В течение последних двух недель Пехлеви регулярно появлялся в эфире американских телеканалов с обращениями к Дональду Трампу. При этом, по словам источника портала, в администрации президента США были удивлены тем, что на отдельных акциях протеста демонстранты начали скандировать его имя.
Сам Трамп, комментируя ситуацию, назвал Пехлеви «хорошим человеком», однако заявил, что пока не считает уместным встречаться с ним в президентском статусе. По его словам, лучше дать возможность «увидеть, кто сможет выйти вперед», передает «Радиоточка НСН».
