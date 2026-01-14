СМИ: Пентагон использует секретное оружие, которым могли облучать американцев на Кубе

Минобороны США на протяжении года анализирует загадочное устройство, приобретенное в рамках секретной операции.

В США заявили об отсутствии данных о связи России и «гаванского синдрома»

По данным четырех источников CNN, часть специалистов предполагает его связь с «гаванским синдромом» — рядом необъяснимых заболеваний у американских дипломатов и военных.

Устройство было куплено подразделением Министерства внутренней безопасности в конце президентского срока Джо Байдена на средства военного ведомства. Стоимость сделки оценивается в десятки миллионов долларов, однако происхождение устройства остается неизвестным.

Ранее стало известно, что имеются доказательства причастности спецслужб России к случаям «гаванского синдрома», когда дипломаты и чиновники США чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеСШАПентагон

Горячие новости

Все новости

партнеры