СМИ: Пентагон использует секретное оружие, которым могли облучать американцев на Кубе

По данным четырех источников CNN, часть специалистов предполагает его связь с «гаванским синдромом» — рядом необъяснимых заболеваний у американских дипломатов и военных.

Устройство было куплено подразделением Министерства внутренней безопасности в конце президентского срока Джо Байдена на средства военного ведомства. Стоимость сделки оценивается в десятки миллионов долларов, однако происхождение устройства остается неизвестным.

Ранее стало известно, что имеются доказательства причастности спецслужб России к случаям «гаванского синдрома», когда дипломаты и чиновники США чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

