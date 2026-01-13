В ФРГ предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами
Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины — Даниилу Б. и Владиславу Т. — по делу о шпионаже, в том числе с целью саботажа, а также о сговоре с целью поджога. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, в конце марта 2025 года обвиняемые совместно с третьим фигурантом, Евгением Б., отправили из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Как утверждает прокуратура, указания они получили от российской разведки через посредников в Мариуполе. Целью было изучение маршрутов логистической компании для последующей отправки посылок с зажигательными устройствами, которые планировалось подорвать на территории Германии или в подконтрольных Киеву районах Украины.
Даниил Б. и Владислав Т. были задержаны 9 и 10 мая 2025 года и с тех пор находятся под стражей. Евгений Б. был арестован в Швейцарии 13 мая, а в декабре экстрадирован в Германию, где ему, как ожидается, также будут предъявлены обвинения.
Летом 2024 года в логистическом центре DHL в Лейпциге загорелась посылка с зажигательным устройством, отправленная из одной из стран Балтии. Аналогичный инцидент произошел на складе компании под Бирмингемом в Великобритании. Ранее западные СМИ сообщали о подозрениях в причастности России к таким попыткам диверсий, однако в Кремле эти сообщения называли вбросами, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Не нужно бояться»: Депутат Делягин объяснил, как вернуть замороженные резервы России
- Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране
- Нарколог рассказал, как книги об избавлении от алкоголизма помогают людям
- Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus
- Таиланд вместо Мьянмы: Безопасность стала главным критерием российских туристов в Азии
- «Обвала нет»: Читателям объяснили сокращение рекламы в печатных СМИ
- Элайджа Вуд не стал отрицать слухи о возвращении к роли Фродо
- В Британии могут запретить соцсети для детей младше 16 лет
- Экс-депутат Рады обвинил Киев в подготовке гуманитарного кризиса
- Политолог назвал давление США на Венесуэлу частью мирового кризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru