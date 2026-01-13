В ФРГ предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения двум гражданам Украины — Даниилу Б. и Владиславу Т. — по делу о шпионаже, в том числе с целью саботажа, а также о сговоре с целью поджога. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в конце марта 2025 года обвиняемые совместно с третьим фигурантом, Евгением Б., отправили из Кельна на Украину две посылки с активированными GPS-трекерами. Как утверждает прокуратура, указания они получили от российской разведки через посредников в Мариуполе. Целью было изучение маршрутов логистической компании для последующей отправки посылок с зажигательными устройствами, которые планировалось подорвать на территории Германии или в подконтрольных Киеву районах Украины.