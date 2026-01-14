Россиянам запретили передавать свои генетические данные иностранцам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, устанавливающий запрет для россиян на передачу своих генетических данных иностранным лицам и юридическим лицам, сообщает РИА Новости.
Документ был разработан Министерством науки и высшего образования РФ. Под ограничения попадут любые действия, ведущие к доступу иностранцев к пересылке, распространении, публикации в Сети и предоставление доступа к базам данных. Это касается сведений, полученных в рамках популяционных генетических и иммунологических исследований.
Как отмечают эксперты, необходимость жесткого регулирования связана с современными биотехнологическими рисками. По словам главы Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, в мире ведутся разработки методов целевого воздействия на представителей отдельных этносов, что потенциально может угрожать безопасности россиян, сообщают «Ведомости».
Ранее в Совбезе заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов. Вашингтону приходится более тщательно скрывать свои истинные цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
