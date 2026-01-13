Суд Словакии оправдал экс-министра юстиции, поддержавшего операцию на Украине

Верховный суд Словакии оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего министра юстиции Штефана Гарабина, обвинявшегося из-за публикации с поддержкой действий России после начала военной операции на Украине. Об этом сообщило словацкое издание Denník N.

Суд отклонил апелляцию прокуратуры, указав, что нижестоящая инстанция всесторонне и последовательно оценила представленные доказательства. Решение Верховного суда является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.

В мае 2025 года специальный уголовный суд в городе Пезинок снял с Гарабина обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье об одобрении преступного деяния. Судья пришел к выводу, что в высказываниях экс-министра отсутствует состав уголовного преступления.

Гарабин занимал пост министра юстиции Словакии, а также дважды возглавлял Верховный суд страны. В 2019 году он участвовал в президентских выборах и занял третье место, передает «Радиоточка НСН».

