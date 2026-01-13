Суд Словакии оправдал экс-министра юстиции, поддержавшего операцию на Украине
Верховный суд Словакии оставил в силе оправдательный приговор в отношении бывшего министра юстиции Штефана Гарабина, обвинявшегося из-за публикации с поддержкой действий России после начала военной операции на Украине. Об этом сообщило словацкое издание Denník N.
Суд отклонил апелляцию прокуратуры, указав, что нижестоящая инстанция всесторонне и последовательно оценила представленные доказательства. Решение Верховного суда является окончательным и не подлежит дальнейшему обжалованию.
В мае 2025 года специальный уголовный суд в городе Пезинок снял с Гарабина обвинения по нескольким статьям, в том числе по статье об одобрении преступного деяния. Судья пришел к выводу, что в высказываниях экс-министра отсутствует состав уголовного преступления.
Гарабин занимал пост министра юстиции Словакии, а также дважды возглавлял Верховный суд страны. В 2019 году он участвовал в президентских выборах и занял третье место, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд Словакии оправдал экс-министра юстиции, поддержавшего операцию на Украине
- Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов
- СМИ: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха
- В ФРГ предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами
- «Не нужно бояться»: Депутат Делягин объяснил, как вернуть замороженные резервы России
- Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране
- Нарколог рассказал, как книги об избавлении от алкоголизма помогают людям
- Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus
- Таиланд вместо Мьянмы: Безопасность стала главным критерием российских туристов в Азии
- «Обвала нет»: Читателям объяснили сокращение рекламы в печатных СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru