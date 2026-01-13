Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов

Фрунзенский районный суд Владимира приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за организацию незаконного пребывания на территории России не менее 2858 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Осужденный создал преступную группу, участники которой занимались поиском иностранных граждан, нуждавшихся в фиктивной регистрации по месту пребывания. Действуя по предварительному сговору, фигуранты оформляли фиктивные документы, обеспечивая нелегальное нахождение мигрантов в стране.

ФСБ задержала группу, оформившую фиктивные документы 5 тысячам мигрантов

В суде отметили, что в результате согласованных действий участников группы за указанный период были фиктивно зарегистрированы по месту пребывания в Российской Федерации не менее 2858 иностранных граждан. Преступление было квалифицировано как организация незаконной миграции группой лиц.

В пресс-службе уточнили, что в ходе предварительного расследования с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговор от 13 января 2026 года вынесен по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ и пока не вступил в законную силу, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
