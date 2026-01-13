Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов
Фрунзенский районный суд Владимира приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за организацию незаконного пребывания на территории России не менее 2858 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Осужденный создал преступную группу, участники которой занимались поиском иностранных граждан, нуждавшихся в фиктивной регистрации по месту пребывания. Действуя по предварительному сговору, фигуранты оформляли фиктивные документы, обеспечивая нелегальное нахождение мигрантов в стране.
В суде отметили, что в результате согласованных действий участников группы за указанный период были фиктивно зарегистрированы по месту пребывания в Российской Федерации не менее 2858 иностранных граждан. Преступление было квалифицировано как организация незаконной миграции группой лиц.
В пресс-службе уточнили, что в ходе предварительного расследования с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Приговор от 13 января 2026 года вынесен по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ и пока не вступил в законную силу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд Словакии оправдал экс-министра юстиции, поддержавшего операцию на Украине
- Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов
- СМИ: Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха
- В ФРГ предъявили обвинения украинцам по делу о посылках с бомбами
- «Не нужно бояться»: Депутат Делягин объяснил, как вернуть замороженные резервы России
- Трамп не стал раскрывать планы помощи участникам беспорядков в Иране
- Нарколог рассказал, как книги об избавлении от алкоголизма помогают людям
- Toyota зарегистрировала в России товарный знак Lexus
- Таиланд вместо Мьянмы: Безопасность стала главным критерием российских туристов в Азии
- «Обвала нет»: Читателям объяснили сокращение рекламы в печатных СМИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru