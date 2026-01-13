Жителя Владимира осудили за организацию фиктивной регистрации мигрантов

Фрунзенский районный суд Владимира приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы за организацию незаконного пребывания на территории России не менее 2858 иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Осужденный создал преступную группу, участники которой занимались поиском иностранных граждан, нуждавшихся в фиктивной регистрации по месту пребывания. Действуя по предварительному сговору, фигуранты оформляли фиктивные документы, обеспечивая нелегальное нахождение мигрантов в стране.